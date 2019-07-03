В Комрате и Чадыр-Лунге открыты горячие линии для помощи пострадавшим от непогоды

В Комрате и Чадыр-Лунге открыты горячие линии для помощи пострадавшим от непогоды

В муниципиях Комрат и Чадыр-Лунга открыты горячие линии для помощи пострадавшим от непогоды. 

В социальных сетях примар Комрата Сергей Анастасов призвал всех, кто пострадал от сильных ливней и шквалистого ветра, звонить по телефонам 0298-22-660; 067-199-821, 079-538-215, 079-733-303. Кроме того, смс-сообщения можно отправить и на номер 062-100-150, передаёт gagauzinfo.md.

Непогода затронула и муниципий Чадыр-Лунга. В городе также открыта горячая линия. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 029-123-898.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md