В Комрате и Чадыр-Лунге открыты горячие линии для помощи пострадавшим от непогоды

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В муниципиях Комрат и Чадыр-Лунга открыты горячие линии для помощи пострадавшим от непогоды.

В социальных сетях примар Комрата Сергей Анастасов призвал всех, кто пострадал от сильных ливней и шквалистого ветра, звонить по телефонам 0298-22-660; 067-199-821, 079-538-215, 079-733-303. Кроме того, смс-сообщения можно отправить и на номер 062-100-150, передаёт gagauzinfo.md.

Непогода затронула и муниципий Чадыр-Лунга. В городе также открыта горячая линия. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 029-123-898.