В Комрате хулиганы украли из больницы инвалидную коляску

В Комрате хулиганы украли из больницы инвалидную коляску

Курьёзный случай произошёл 10 июля в Комрате. Вечером из приёмного покоя районной больницы пропала инвалидная коляска.

Как передаёт gagauzinfo.md, похитителей обнаружили полицейские, которые патрулировали улицы города. Мужчины вызвали подозрение тем, что носили на руках инвалидную коляску.

В результате беседы было установлено, что один из задержанных зашёл в приемный покой больницы и забрал стоявшую там инвалидную коляску. Позже о произошедшей краже поступил сигнал и из самой больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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