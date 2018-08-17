В Комрате без вести пропала девочка-подросток: полиция просит помощи в поисках

Пропала 14-летняя жительница муниципия Бузаджи Марина Ильинична.

Несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении вчера, 16 августа, приблизительно в 15.00 и до сих пор не вернулась. Её местонахождения пока не установлено. В связи с этим Управление полиции Гагаузии просит помощи у жителей страны в поисках пропавшей.

Её приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные, красно-каштанового цвета. Среди особых примет: на спине большое родимое пятно. В день исчезновения была одета в белую футболку, джинсы темно синего цвета, обута в белые босоножки.

Местная полиция просит в случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом в ближайший полицейский участок или по телефонам: 112(902); 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80.

Кроме этого, можно оставить свою информацию анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».