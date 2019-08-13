В Комрате автомобиль сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Комрате автомобиль сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Инцидент произошёл вчера, 12 августа, на улице Третьякова, в районе городской больницы.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что 34-летний житель села Конгазчик, будучи за рулём автомобиля, сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в момент, когда автомобилист пытался объехать стоящее маршрутное такси.

В результате аварии ребенок был доставлен в Центральную районную больницу муниципия Комрат с различными телесными повреждения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

Сотрудники полиции убедительно просят водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а пешеходов – быть внимательными и переходить дорогу по пешеходным переходам.

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