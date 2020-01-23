В Комрате автобус наехал на ногу пешеходу

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Инцидент произошёл в муниципии Комрат вечером 21 января. Автобус переехал ногу местного жителя.

Как передаёт gagauzinfo.md, маршрутный автобус, осуществлявший рейс в направлении Кагула, на автобусной остановке в Комрате переехал ногу мужчины.

ДТП случилось, когда автобус трогался с места. Пострадал 50-летний комратчанин. Врачи констатировали у мужчины перелом большой берцовой кости правой голени.

Проверка показала, что водитель автобуса был трезв. По факту случившегося проводится разбирательство.