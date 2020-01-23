В Комрате автобус наехал на ногу пешеходу

В Комрате автобус наехал на ногу пешеходу

Инцидент произошёл в муниципии Комрат вечером 21 января. Автобус переехал ногу местного жителя.

Как передаёт gagauzinfo.md, маршрутный автобус, осуществлявший рейс в направлении Кагула, на автобусной остановке в Комрате переехал ногу мужчины.

ДТП случилось, когда автобус трогался с места. Пострадал 50-летний комратчанин. Врачи констатировали у мужчины перелом большой берцовой кости правой голени.

Проверка показала, что водитель автобуса был трезв. По факту случившегося проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md