В Комрате активизировались автоворы (ВИДЕО)

В Комрате активизировались автоворы (ВИДЕО)

В Комрате действует группа лиц, обчищающих по ночам автотранспортные средства горожан. Об этом сообщает портал gagauzinfo.md, в адрес которого была прислана видеозапись такого ограбления.

На записи, в частности, запечатлено, как группа лиц пробует открыть двери у припаркованных автомобилей. У одной из машин оказалась незапертой задняя дверь. Из салона воры похитили сумку с инструментами и барсетку с крупной денежной суммой.

Владелец транспортного средства подал заявление в полицию. Ведется следствие.

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