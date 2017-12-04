В Комрате 18-летняя девушка дала отпор напавшему на нее грабителю

Злоумышленник попытался выхватить у нее мобильный телефон.

Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов мун. Комрат. Неизвестный напал на 18-летнюю местную жительницу и попытался выхватить у нее мобильный телефон.

Девушка, однако оказалась не робкого десятка. Она оказала сопротивление злоумышленнику и тот был вынужден бежать в неизвестном направлении.

В течение суток неудачливого грабителя удалось разыскать. Им оказался 40-летний житель Комрата.

На данный момент правоохранительные органы продолжают разбирательства.

Ранее в Кишиневе схватили грабителя-рецидивиста, нападавшего на женщин в лифтах.