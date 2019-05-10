В Комрат привезут мощи святой Матроны Московской

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В муниципий Комрат доставят мощи блаженной матушки Матроны Московской.

Как рассказал ключарь комратского Кафедрального собора Иоанна Предтечи Отец Федор, мощи доставят 11 мая в 09:00. Они будут находиться в Комрате до вечера понедельника, 13 мая, пишет gagauzinfo.md.

– Храм открыт до позднего времени, и все желающие могут прийти в Кафедральный собор и поклониться мощам, – сказал отец Федор.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в конце 19 века. Слепая девочка с самого детства была глубоко верующим человеком и обладала даром исцеления людей. Ещё при жизни её почитали монахи Троице-Сергиевой лавры. А 8 марта 1998 года по благословению Патриарха Московского Алексия II была вскрыта могила святой Матроны, а её мощи были помещены в Покровский монастырь.

День 8 марта как день обретения мощей Матроны стал одним из православных праздников — дополнительным днём празднования в честь святой блаженной Матроны Московской. 2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии. В октябре 2004 года состоялась ее общецерковная канонизация.