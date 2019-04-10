В Колонице и Вадул-луй-Водэ в четверг ожидаются перерывы в подаче воды

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Потребители из села Колоница останутся завтра, 11 апреля, без водопроводной воды. Прекращение подачи запрограммировано между 09.00 и 17.00. За это время АО „Apă-Canal Chișinău” произведёт запланированные работы.

Помимо этого, поставщик воды планирует ремонтные работы в интервале 8.30-17.00 в Вадул-луй-Водэ. Вследствие этого, прекратится подача воды на бульваре Штефан чел Маре, 42-153, включая дома с фракциями, передаёт ipn.md.

После окончания работ услуга по снабжению водой будет возобновлена. Дополнительную информацию потребители могут получить в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.