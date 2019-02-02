В Кишинёвском международном аэропорту завершился транспортный коллапс (ТАБЛО)

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Вчера работа аэропорта в Кишинёве оказалась практически парализована из-за сильного тумана. Одни самолёты не могли приземлиться, другие — взлететь. Согласно онлайн-табло, задерживались и отменялись десятки рейсов.

С утра, когда туман начал понемногу рассеиваться, аэропорт начал принимать и отправлять самолёты. Сейчас воздушная гавань работает без ограничений. Лишь 2 рейса отправились сегодня из Кишинёва с задержкой более трех часов – в Стамбул и Москву.

Рейс из Ларнаки был с утра отменён, а самолёт из Стамбула, который должен был приземлиться в 08:45, прибыл с задержкой в несколько часов: в 11:52. Самолёт из Москвы, который ожидался в 11:50, приземлился также с небольшой задержкой, пишет tvrmoldova.md.

Напоминаем, что в минувшие дни воздушное движение в аэропорту было заблокировано из-за тумана. Кроме того, из-за погодных условий несколько рейсов были перенаправлены в аэропорты в Одессе, Будапеште, Бухаресте, Яссах и Клуж-Напока.