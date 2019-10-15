В кишинёвском аэропорту в багаже иностранца нашли 15 тысяч контрабандных сигарет (ФОТО)

В кишинёвском аэропорту в багаже иностранца нашли 15 тысяч контрабандных сигарет (ФОТО)

Таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза сигарет из страны. По данному факту был задержан 53-летний гражданин Франции.

Табачные изделия были обнаружены в момент сканирования багажа пассажиров авиарейса “Кишинёв-Париж”. В результате проверки в чемодане иностранца нашли 15 800 сигарет различных марок с акцизами Республики Молдова.

По предварительной информации, мужчина намеревался продать сигареты на чёрном рынке в ЕС. Все табачные изделия были изъяты до выяснения обстоятельств произошедшего.

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