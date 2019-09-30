В кишинёвском аэропорту иностранец предъявил фальшивый паспорт (ФОТО)

В кишинёвском аэропорту иностранец предъявил фальшивый паспорт (ФОТО)

Гражданин Грузии при пересечении государственной границы предъявил украинский паспорт с признаками подделки. Инцидент произошёл сегодня утром в Международном аэропорту Кишинёва.

Во время проверки пассажиров рейса “Кишинёв-Вена” у одного из путешественников обнаружили паспорт, выданный украинскими властями, с признаками фальсификации. Речь идёт о 42-летнем гражданине Грузии. Мужчина рассказал, что приобрёл документ на Украине при помощи знакомой.

По факту хранения и использования поддельных официальных документов ведётся разбирательство.

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