В кишинёвских автобусах стали появляться дозаторы с дезинфектантами для пассажиров (ФОТО)

В кишинёвских автобусах стали появляться дозаторы с дезинфектантами для пассажиров (ФОТО)

Городской автобусный парк Кишинёва начал устанавливать в автобусах дозаторы с дезинфектантами для пассажиров, чтобы они могли обработать руки антибактериальным средством. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он отметил, что с завтрашнего дня такие дозаторы будут устанавливаться и в троллейбусах.

– Делаем всё возможное, чтобы избежать массового заражения коронавирусом. Соблюдайте дистанцию, когда вы вынуждены выходить из дома, – написал Ион Чебан. 

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