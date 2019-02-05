В Кишинёве зарегистрирована ещё одна жертва гриппа: скончался пожилой мужчина

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Житель столицы скончался на 68-м году жизни в результате осложнений гриппа.

Это 13-й случай смерти, зарегистрированный в период с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года. Примечательно, что ни один из погибших не получил вакцину от сезонного гриппа, но находились в категории с высоким риском заболеваемости, пишет ipn.md.

По словам начальника отдела Национального агентства общественного здоровья Штефана Григорицэ, мужчина заболел 20 января, но поздно обратился к врачу. Пациент был госпитализирован 29 января с сопутствующими заболеваниями: панкреатит и хронический гепатит. Спустя несколько дней, 31 января, он скончался.

Специалисты призывают население вовремя обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни. Необходимо также изолировать больного, а в некоторых случаях прибегнуть к госпитализации. Люди из категории с высоким риском заболеваемости (беременные женщины, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с хроническими респираторными заболеваниями, с сахарным диабетом или ожирением) должны максимально избегать контакта с больными.