В Кишинёве запустили новую социальную услугу по присмотру за детьми младше трёх лет

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Новая социальная услуга для женщин с малолетними детьми запущена в Кишиневе. В Центре размещения и реабилитации для детей раннего возраста открылось дневное отделение по присмотру за детьми от 4 месяцев до 3 лет.

Новая услуга бесплатна и предназначена для родителей, которые работают и не имеют альтернатив по уходу и надзору за детьми в течение дня. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь прописку в районах Республики Молдова и временно находиться на территории муниципия Кишинев, передаёт moldpres.md.

Социальные ясли рассчитаны на 12 мест. Заместитель главного врача Центра размещения и реабилитации детей раннего возраста Элеонора Шинкаренко заявила, что их родители и дети смогут воспользоваться такими услугами, как обучение, уход, консультации врачей-специалистов.

Служба была разработана общественной ассоциацией CCF Moldova/ HHC в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и при финансовой поддержке компании. С 2011 года и до настоящего времени CCF Moldova разработала шесть яслей в Кишиневе, Бельцах и Глодянах, услугами которых воспользовались около 230 детей.