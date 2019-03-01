В Кишинёве загорелась сауна: обошлось без жертв (ФОТО, ВИДЕО)

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Вчера вечером, 28 февраля, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) получил сообщении о возгорании, которое произошло в столичной сауне, находящейся по адресу Н. Димо, 13.

На место происшествия прибыли две пожарные машины, сообщает пресс-служба ГИЧС. Спасатели установили, что огонь захватил помещение парилки и уничтожил пластиковый потолок. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь и предотвратить его распространение.

В результате пожара никто не пострадал, огонь повредил помещение площадью 15 квадратных метров. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить специалистам.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные оказали помощь в 81 чрезвычайной ситуации. Согласно статистическим данным, с начала 2019 года в Молдове было зарегистрировано 274 пожара.