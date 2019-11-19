В Кишинёве задержаны двое мужчин, подозреваемых в серии краж из автомобилей (ВИДЕО)

В Кишинёве задержаны двое мужчин, подозреваемых в серии краж из автомобилей (ВИДЕО)

Полицейские Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали двух уроженцев Фалештского и Дрокиевского районов, подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей.

По данным пресс-службы столичной полиции, в ходе расследования было установлено, что в период с сентября по октябрь текущего года подозреваемые проникли по меньшей мере в 4 автомобиля, припаркованные во дворах домов в секторе Рышкановка. В результате этого злоумышленники украли большое количество строительных инструментов. Общая сумма ущерба составляет 15 000 леев.

Полицейские задержали подозреваемых. В ходе допроса они признали свою вину и сообщили правоохранителям, что всё украденное было продано. Примечательно, что молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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