В Кишинёве задержаны четверо карманников-рецидивистов (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции задержали четырёх карманников-рецидивистов из Приднестровья и Шолданештского района в возрасте от 34 до 37 лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый случай был зарегистрирован 12 января, когда подозреваемый вытащил кошелёк с документами и денежными средствами из сумки 23-летней женщины, ожидающей общественный транспорт на остановке. Материальный ущерб, нанесённый жертве, составил 1 700 леев.

Ещё два случая карманных краж произошли 14 января в столичном секторе Центр. Двое мужчин в возрасте 34 и 36 лет были пойманы полицией с поличным после того, как пытались вытащить из сумки 36-летней женщины кошелёк с документами и 700 леями.

В ходе допросов подозреваемые признали вину, а украденные вещи были переданы пострадавшим. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам карманных краж. Им грозит штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 4 лет.