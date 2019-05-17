В Кишинёве задержана криминальная парочка, торговавшая наркотиками (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали мужчину и женщину по подозрению в торговле наркотиками.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи группы по борьбе с наркотиками Инспектората полиции сектора Рышкановка получили оперативную информацию о незаконном обороте наркотиков на территории данного сектора. В результате следственных мероприятий были задержаны 23-летняя женщина и 31-летний мужчина, которые находились в гражданском браке. Они пытались сделать «закладки» в парке столичного сектора Рышкановка.

В результате обысков было обнаружено и изъято большое количество пакетиков с сухой растительностью со специфическим запахом и самодельный прибор для употребления наркотиков. Подозреваемых отконвоировали в инспекторат полиции для установления всех обстоятельств.

Найденное вещество было направлено на экспертизу. В случае, если злоумышленникам удалось бы продать наркотик, их прибыль составила бы порядка 10 000 леев. По данному факту возбуждено уголовное дело. В зависимости от результатов экспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.