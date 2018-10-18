В Кишинёве задержан мужчина, избивший на улице двух женщин из-за возникшего конфликта

Мужчина, проявляя неадекватное поведение, вступил в конфликт с женщинами в возрасте 37 и 57 лет, в результате чего и вовсе избил их.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл 15 сентября, когда 36-летний житель столицы, находясь на территории оптовой торговой базы на Мунчештском шоссе, стал грубо нарушать общественный порядок, проявляя полное отсутствие уважения к прохожим. Далее он вступил в конфликт с двумя женщинами, вследствие чего нанёс им несколько ударов.

В результате следственных мероприятий сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника идентифицировали и задержали мужчину по подозрению в хулиганстве и преднамеренном нанесении телесных повреждений. Позже было установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение ряда преступлений.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело, он помещен под домашний арест на 30 дней. За преднамеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.