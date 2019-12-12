В Кишинёве задержан ещё один подозреваемый в деле о продаже наркотиков с помощью Telegram (ФОТО)

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В рамках дела о продаже наркотиков с помощью приложения Telegram правоохранители провели 7 обысков, после чего был задержан ещё один подозреваемый, выполнявший роль курьера.

По данным пресс-службы полиции, преступная группировка была обезврежена в ноябре, однако один из её членов, который не был идентифицирован, продолжил продажу наркотиков через Telegram. Таким образом, в результате следственных мероприятий была установлена личность человека, который выполнял роль курьера. После задержания членов ОПГ в ноябре он создал группу в Telegram и продолжил распространять наркотики типа PVP.

Потребителей завлекали скидками и высоким качеством наркотиков. Места, в которых прятали вещества, выбирались по строгим правилам (возле школ и детских садов), а координаты и фотографии этих мест отправлялись клиентам после того, как они переводили деньги на счёт.

После обысков в доме подозреваемого, а также в помещениях, использованных в качестве склада и лаборатории, полицейские обнаружили и изъяли 450 граммов наркотиков типа PVP стоимостью 300 000 леев. Один грамм наркотиков продавали потребителям по 600 – 650 леев. Кроме этого, в рамках обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, электронные устройства, пакетики для наркотиков, весы, 75 боевых патронов, а также деньги, полученные в результате продажи наркотиков.

После обысков полицейские задержали 34-летнего мужчину. Он был помещён под арест на 30 дней. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.