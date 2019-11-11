В Кишинёве задержали трёх украинцев, промышлявших кражами люксовых автомобилей (ВИДЕО)

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Правоохранители ликвидировали преступную группировку, члены которой занимались кражами люксовых автомобилей на территории Кишинёва и всей страны. Подозреваемыми оказались трое граждан Украины в возрасте от 20 до 40 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, деятельность преступной группировки документировалась в течение трёх месяцев. Они использовали разные мошеннические схемы с фальсификацией документов о происхождении и вин-кодов автомобилей, которые находились на территории Молдовы, Украины и стран ЕС. Таким образом, подозреваемые угнали 6 люксовых автомобилей, которые были перевезены и проданы в других странах. В итоге 4 из них были найдены уже в разобранном виде, ещё два транспортных средства обнаружены на Украине.

Вчера, 10 ноября, правоохранители арестовали подозреваемых и сопроводили их в Инспекторат полиции. Задержанные признали свою вину. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.