В Кишинёве задержали мужчину, укравшего колёса с автомобиля (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Центр задержали 29-летнего жителя Яловенского района, подозреваемого в краже четырёх колёс с автомобиля.

По данным пресс-службы столичной полиции, 22 ноября владелец автомобиля марки «Volkswagen T4» сообщил правоохранителям, что у него украли колёса. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что злоумышленник нанёс владельцу авто ущерб в размере 11 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что украл колёса, чтобы продать их в дальнейшем и получить прибыль.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.