В Кишинёве задержали брокеров-мошенников, обиравших российских инвесторов: глава ОПГ находится в Израиле

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала и поместила под предварительный арест троих нелегальных брокеров, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами их преступлений становились инвесторы из России.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, задержанными оказались мужчины в возрасте от 28 до 31 года из Кишинёва. Они занимали должности менеджеров, и у них в подчинении было 25 телефонных операторов, которые связывались с потенциальными клиентами из России, фальсифицируя набранные ими номера с помощью системы IP-телефонии, установленной организаторами, и убеждали их инвестировать в финансовые акции на международных биржах.

Однако после того, как инвесторы переводили деньги, хотя они и могли следить за увеличением объема сделанных инвестиций, когда они решили вывести сумму и добавленную прибыль, они не могли этого сделать. Таким образом, на данном этапе прокуроры выявили жертв, которые не смогли взыскать суммы от 150 до 88 000 долларов.

Руководителем преступной группировки оказался человек, проживающий в Израиле. Он предоставлял членам ОПГ список контактных номеров потенциальных жертв. Кроме этого, он финансово обеспечивал логистическую и организационную структуру деятельности членов группировки.

Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 13 до 15 лет.