В Кишинёве зацвела магнолия (ФОТО, ВИДЕО)

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В этом году магнолия зацвела раньше обычного. Невероятной красоты цветы можно увидеть в Дендрарии – там растет 40 видов магнолий.

– Один из видов называется “Магнолия Кобус”. Это одна из первых форм, которая была посажена в парке. Если собрать ранние и поздние сорта, то цвести они будут до начала июня. Значит, на май нам магнолия обеспечена, – рассказал научный сотрудник парка Анатолий Бразицкий.

Некоторым деревьям около 50-и лет. Именно в Дендрарии были посажены первые в молдавской столице магнолии, передаёт publika.md.

– Цветет долго. Довольно оригинальный сорт, особенно для тех, кому нравятся разные расцветки. Потому что классический цвет магнолии – бело-розовый, а этот необычный, малиновый, – сказал Анатолий.

А в саду Этнографического музея зацвела магнолия редкого вида – “Суланжа”.

– Офицер армии Наполеона в 1820 году скрестил в своем поместье два вида магнолии и через несколько лет получил дерево вот с такими прекрасными цветами, – рассказал глава отдела естественных наук Сергей Панэ.

Стоимость саженцев магнолии достигает нескольких сотен леев. Покупать их специалисты рекомендуют в питомниках.