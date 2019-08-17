В Кишинёве выявили три новых случая с подозрением на корь: заболели дети дошкольного возраста

В Кишинёве выявили три новых случая с подозрением на корь: заболели дети дошкольного возраста

Три новых случая подозрения на корь были зарегистрированы в столице. Речь идёт о детях в возрасте от 3 до 7 лет. Случаи находятся в процессе исследования.

По данным Национального агентства общественного здоровья, всего за два месяца (июнь и июль) на территории РМ было зарегистрировано 40 новых случаев кори. С начала года и по сегодняшний день вирус регистрировался в следующих районах:

  • Кишинёв – 36 случаев;
  • Дрокия – 18 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Яловены – 2 случая;
  • Бричаны – 1 случай;
  • Единец – 1 случай;
  • Штефан-Водэ – 1 случай;
  • Глодяны – 1 случай.

В 2018 году было подтверждено 340 случаев кори, а с начала 2019 года – 66 случаев кори, 22 из которых были импортированы.

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