В Кишинёве вор-рецидивист украл электроинструменты почти на 12 тысяч леев (ВИДЕО)

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Несколько дней назад в полицию муниципия Кишинёв обратился житель села Бык. Он сообщил, что неизвестные украли у него электроинструменты, стоимость которых составляет 11 700 леев.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, на место происшествия прибыла оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. 28-летний хозяин дома сообщил, что злоумышленник проник в кладовку и украл его имущество. Полицейские установили, что вор взломал входную дверь.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 28-летний житель того же села, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе допроса он признал свою вину, а украденные электроинструменты были найдены в его доме и вскоре будут возвращены законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.