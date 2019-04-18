В Кишинёве водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии: пострадавший впал в кому (ФОТО)

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Автомобилист сбил вчера 34-летнего мужчину на пешеходном переходе в столичном секторе Рышкановка. Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным полиции, инцидент произошёл поздним вечером на пересечении улиц Алеку Руссо и Николае Димо. 31-летний водитель, который находился за рулём автомобиля марки Skoda, сбил 34-летнего мужчину, переходившего дорогу по правилам, передаёт protv.md.

Водитель скрылся с места аварии, но вскоре сотрудники полиции нашли его на улице Пажурий в секторе Рышкановка. Мужчина сказал, что скрылся с места ДТП, потому что испугался. Пострадавший был доставлен в Больницу скорой помощи, сейчас он находится в состоянии комы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.