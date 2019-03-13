В Кишинёве водитель проехал по канализационному люку и остался без колеса (ФОТО)

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Водитель рассказал, что когда он проехал по канализационному люку, его крышка сместилась, а в результате шина автомобиля была проколота, а покрышка повреждена.

Инцидент произошёл сегодня на одной из улиц Кишинёва. Сразу после происшествия водитель вызвал полицию, пишет protv.md. По утверждениям мужчины, он намерен подать в суд на власти, которые несут ответственность за канализационные люки.

Органы правопорядка расследуют это дело и устанавливают виновного в случившемся инциденте.