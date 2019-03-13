В Кишинёве водитель проехал по канализационному люку и остался без колеса (ФОТО)

В Кишинёве водитель проехал по канализационному люку и остался без колеса (ФОТО)

Водитель рассказал, что когда он проехал по канализационному люку, его крышка сместилась, а в результате шина автомобиля была проколота, а покрышка повреждена.

Инцидент произошёл сегодня на одной из улиц Кишинёва. Сразу после происшествия водитель вызвал полицию, пишет protv.md. По утверждениям мужчины, он намерен подать в суд на власти, которые несут ответственность за канализационные люки.

Органы правопорядка расследуют это дело и устанавливают виновного в случившемся инциденте.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md