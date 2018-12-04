В Кишинёве водитель на «Жигули» сбил школьника и скрылся с места ДТП: родственники ищут очевидцев

По словам подростка, машина сбила его на пешеходном переходе. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Наталья Миронова, сестра пострадавшего, написала в группу «Кишинёвская группа взаимопомощи» о том, что они разыскивают очевидцев аварии. По её словам, ДТП произошло вчера, 3 декабря, около 15.00, на пересечении улиц В. Александри и Б. П. Хашдеу. Мальчик переходил дорогу на пешеходном переходе, когда на него наехала машина «Жигули».

– Машина сначала остановилась, а потом водитель резко нажал на педаль газа и сразу уехал. Номер от стресса брат не запомнил. Двое мужчин помогли ему дойти до дома. Если кто-то видел, или вдруг запомнил номер машины, напишите, пожалуйста, – написала Наталья.

По её словам, в результате ДТП её брат получил некоторые травмы: была рассечена бровь, опух глаз, возможно, он получил и сотрясение. Кроме этого, был поломан его телефон. Потерпевший был госпитализирован в детскую травматологию. Его родственники написали заявление в полицию в связи со случившимся.