В Кишинёве вновь разыскивают “жертву” невнимательной кассирши: полиция возбудила уголовное дело (ВИДЕО)

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Роковую ошибку допустила кассирша обменника, отдав клиенту на 20 000 леев больше положенного. Теперь фотографии “злостного” преступника опубликованы на сайте полиции под словом “ориентировка”.

Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы разыскивают мужчину с видеозаписи. Он подозревается в незаконном присвоении денежных средств. Как сообщает пресс-служба полиции, находясь в обменной кассе коммерческого банка и в результате операции по обмену валюты, мужчина получил от кассирши сумму на 20 000 леев больше полагаемой. Далее мужчина вышел из здания банка и, пересчитав деньги, увидел, что получил больше, но не вернулся. Инцидент произошёл 27 марта.

В связи с этим полиция возбудила уголовное дело для выяснения всех обстоятельств. Тех, кто узнал мужчину, просят звонить по номерам: (022)47-70-20, 068-668-803.