В Кишинёве ведутся работы по ремонту дошкольных учреждений (ФОТО)

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По сообщению столичной примэрии, в 5 зданиях дошкольных учреждений капитальный ремонт завершён на 70%. Самые масштабные работы ведутся в детских садах №112 на Ботанике, №166 на Буюканах и №198 на Чеканах.

Также ведутся работы в саду №79 на Ботанике, а также в блоке лицея “Кирилл и Мефодий” в секторе Рышкановка. Работы включают перепланировку помещений, строительство санузлов, ремонт стен и потолков, замену инженерных сетей, оснащение мебелью, а также обустройство павильонов и детских площадок.

В текущем году будет открыто 64 группы в детских садах вместимостью 1 920 мест. Ремонтные работы будут завершены до 25 августа.