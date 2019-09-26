В Кишинёве установят столб с указателями городов-побратимов (ФОТО)

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В центре столицы, на улице В. Пыркэлаб, установят столб с табличками-указателями городов-побратимов Кишинёва. На бронзовой колонне высотой 5,5 м разместят 8 табличек с названиями и расстояниями до 16 городов, с которыми заключены соглашения о побратимских отношениях.

Верхняя часть конструкции будет освещаться фонарём с 4 лампами, сообщается на сайте примэрии. У основания колонны будет установлена ​​панель с QR-кодами городов-побратимов, которые можно просканировать для просмотра информации о городах.

Торжественное открытие запланировано на День города – 14 октября. Автор проекта – известный молдавский скульптор Андрей Дохотару.