В Кишинёве установят 2 солнечных коллектора

В Кишинёве установят 2 солнечных коллектора

В столице появятся 2 солнечных коллектора для производства электричества. С их помощью также можно будет заряжать телефоны, обеспечивать уличное освещение и бесплатно пользоваться Wi-Fi.

Проект будет реализован при финансовой поддержке Фонда Энергоэффективности и UNDP. В этой связи и.о. мэра Кишинёва Руслан Кодряну попросил граждан помочь определиться с подходящими местами для установки устройств, пишет unimedia.info.

Критерии для определения местоположения коллекторов:

  • Предложенное место должно представлять собой открытую территорию площадью не менее 200 квадратных метров. Установка должна быть расположена на твёрдой поверхности на периметре не менее 4 квадратных метров.
  • Предложенное место должно быть общедоступным и удобным для людей, которые будут пользоваться услугами коллекторов.
  • Предложенное место должно быть расположено в солнечной зоне с доступом к солнечному свету в течение дня. Желательно, чтобы предлагаемый участок находился вдали от высоких зданий, которые могут ограничить доступ к свету.

После выбора подходящих мест солнечные коллекторы будут установлены в течение двух месяцев.

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