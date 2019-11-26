В Кишинёве усилят наблюдение за маршрутками: водителям грозят штрафы за нарушение ПДД

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Одной из причин возникновения пробок в столице, особенно в часы пик, является незаконная остановка маршруток для высадки и посадки пассажиров. В связи с этим Национальны инспекторат патрулирования напоминает водителям маршруток, что нарушение ПДД создаёт неудобства для других участников дорожного движения и ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.

НИП предупреждает, что на дорогах столицы будет усилено наблюдение за маршрутками. Патрульные намерены отслеживать пассажирские микроавтобусы по всему маршруту, а в случае обнаружения каких-либо нарушений, водители получат штрафы.

Напомним, что согласно пункту 80 Правил дорожного движения, водитель маршрутного транспортного средства обязан останавливаться для посадки и высадки пассажиров только на обозначенных остановках как можно ближе к тротуару или обочине, с тем, чтобы исключить посадку/высадку пассажиров на проезжей части.

Кроме этого, патрульные призывают пешеходов останавливать общественный транспорт только на остановках. А в случаях обнаружения нарушений со стороны водителей маршруток, сообщать об этом в правоохранительные органы.