В Кишинёве угрожавшая детям учительница лишилась работы, прокуратура начала расследование (ВИДЕО)

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Учительница столичного лицея «Сократ», которая унижала и угрожала ученикам первого класса, написала заявление об увольнении. Её поведение рассмотрит комиссия по этике.

Как сообщил директор лицея Ион Сирецяну, сегодня уроки первоклассников были отменены, а начиная с завтрашнего дня, класс передадут другому преподавателю. По его мнению, сейчас ещё рано делать какие-либо выводы по отношению к учителю.

– Самое большое предательство происходит тогда, когда коллега допускает такое нарушение. Это предательство, – считает директор.

По его словам, у учительницы 10-летний стаж работы в системе образования. В лицее «Сократ» она работала 4 года, передаёт tv8.md.

Прокуратура муниципия Кишинёв также приняла во внимание появившуюся в СМИ аудиозапись, на которой слышно, как учительница кричит, унижает и угрожает ученикам первого класса, доводя их до слёз. В связи с этим было инициировано расследование.