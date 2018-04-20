В Кишинёве троллейбус угодил в яму и остался без колеса

К таким последствиям привёл ремонт столичных дорог.

Троллейбус угодил во фрезерованную яму на бульваре Дечебал, которую планировали в скором времени залатать, пишет unimedia.md. В результате этого троллейбусу пришлось посреди дороги менять колесо. В этом кондуктору помогли несколько прохожих.

Напомним, что с начала этого месяца в столице начался ремонт по восстановлению дорог, на который из муниципального бюджета было выделено 125 млн леев. По факту ремонтом это назвать нельзя, а лишь латанием дорог. Тем не менее, он уже немало трудностей причинил городским жителям, которые то и дело стоят ежедневно часами в километровых пробках.

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