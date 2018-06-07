В Кишинёве три товарища угнали из гаража автомобиль и прихватили музыкальные инструменты (ВИДЕО)

В полицию обратился 48-летний столичный житель с заявлением об угоне автомобиля марки Toyota.

Как сообщает пресс-служба полиции, автомобиль был угнан 4 июня с гаража, который находится на улице Валя Трандафирилор. Согласно материалам дела, неизвестные, взломав замок гаража, угнали автомобиль, а также украли музыкальные инструменты.

В результате проведённых следственных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и арестовали подозреваемых, которые находились на тот момент в Кагульском районе. Предполагаемыми преступниками оказались молодые люди в возрасте от 22 до 28 лет, проживающие в Кагульском и Страшенском районах. Кроме этого, было установлено, что подозреваемые ранее были судимы за преступления подобного характера.

Ближайшие 72 часа подозреваемые проведут в изоляторе. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.