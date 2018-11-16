В Кишинёве таксист в состоянии алкогольной комы перевозил пассажиров и был пойман полицией (ВИДЕО)

В Кишинёве водитель такси был пойман в то время, как перевозил пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превышающем разрешённую законом норму в 6 раз.

Инцидент был зарегистрирован вчера утром, приблизительно в 10.00, на Мунчештском шоссе столичного сектора Ботаника, передаёт canal3.md. Мужчина был пойман в ходе проверки, проводимой сотрудниками Национального агентства автотранспорта. На просьбу представить необходимые документы, водитель не смог даже связать два слова. На место происшествия был вызван экипаж НИП.

Мужчина признался, что употреблял алкогольные напитки. Следует отметить, что водитель в этот момент перевозил пассажиров. По их словам, автомобиль службы такси стоял на парковке одного из отелей в центре столицы. Увидев, что машина свободна, молодые люди сели в неё, не заметив, что водитель пьян.

Алкотест выявил, что в выдыхаемом воздухе водителя содержится 0,92 промилле алкоголя. Нарушителю грозит штраф в размере более 50 000 леев, а также лишение права на вождение.