В Кишинёве таксист сбил пешехода: полиция задержала водителя

В Кишинёве таксист сбил пешехода: полиция задержала водителя

Авария произошла вчера, 11 ноября, на бульваре Д. Кантемира. Автомобиль марки Toyota, принадлежащий службе такси, сбил молодого человека, переходившего дорогу по «зебре».

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате следственных мероприятий водитель машины был идентифицирован и сопровождён в полицейский участок. Им оказался 63-летний мужчина. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Таксисту грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Для установления меры наказания необходимо зафиксировать травмы, которые получил пострадавший. В связи с этим полиция просит молодого человека явиться в Отдел надзора за дорожным движением, расположенный по адресу: ул. Алея Гэрий, 38.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md