В Кишинёве таксист сбил пешехода: полиция задержала водителя

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Авария произошла вчера, 11 ноября, на бульваре Д. Кантемира. Автомобиль марки Toyota, принадлежащий службе такси, сбил молодого человека, переходившего дорогу по «зебре».

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате следственных мероприятий водитель машины был идентифицирован и сопровождён в полицейский участок. Им оказался 63-летний мужчина. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Таксисту грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Для установления меры наказания необходимо зафиксировать травмы, которые получил пострадавший. В связи с этим полиция просит молодого человека явиться в Отдел надзора за дорожным движением, расположенный по адресу: ул. Алея Гэрий, 38.