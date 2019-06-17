В Кишинёве проводятся работы по борьбе с амброзией

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Власти муниципия Кишинёв начали борьбу с амброзией – опасным растением, которое вызывает аллергическую реакцию у многих людей. Сегодня в ходе еженедельного заседания служб примэрии глава ассоциации “Зеленые насаждения” Сергей Карп объявил, что на сегодняшний день в городе было обработано три гектара земли с амброзией.

– Густорастущих участков с амброзией – нет. В периферии города, в секторе Чеканы, есть много участков с амброзией, но они так разбросаны по всему городу. Нельзя сказать, что у нас есть площади только с амброзией. Поэтому невозможно повсюду бороться с сорняком с помощью химикатов. Химикаты мы применяем только в перифериях, где есть большие участки с амброзией, – отметил Сергей Карп.

Напомним, что амброзия – это растение, которое произрастает вдоль дороги, на заброшенных земельных участках, в парках, садах, на участках, засеянных зерновыми культурами и подсолнухами. В течение августа-сентября пыльца этого растения, переносимая ветром, провоцирует поллиноз и является одним из усугубляющих факторов бронхиальной астмы. Одно зрелое растение может выделять до 8 миллиардов зёрен пыльцы и до 30 000 семян, которые могут всходить в течение 40 лет.