В Кишинёве стартовала новая кампания: спасатели дают инструктаж по спасению утопающих (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил новую кампанию по предотвращению случаев утопления, которая будет проводиться в течение всего лета.

Так, сегодня, 8 июня, в столичном озере Валя Морилор спасатели провели первый инструктаж по спасению утопающих. Согласно ранее установленному сценарию, трое несовершеннолетних детей остались одни в лодке без присмотра взрослых. Спасатели продемонстрировали свои действия по спасению людей, которые подали знаки о том, что они тонут, а специалисты SMURD в свою очередь показали, как в такой ситуации оказывать первую медицинскую помощь.

Руководитель ГИЧС генерал-майор Михаил Харабаджиу отметил, что за последние 16 лет в водоёмах страны погибли 3471 человек, из которых 571 – несовершеннолетние. Стоит отметить, что за последний месяц в Молдове было зарегистрировано уже 4 случая утопления несовершеннолетних. По данным ГИЧС, в Республике Молдова насчитывается более 4200 водных бассейнов, из которых 3800 принадлежат местным государственным органам власти, а остальные находятся в управлении других органов.

Целью кампании является сокращение количества утопающих посредством информирования граждан о рисках купания в непредназначенных для отдыха местах, а также в ночное время суток. Кроме этого, было отмечено, что нередко употребление спиртных напитков становится причиной трагедии на воде.

Кампания по предотвращению случаев утопления будет продолжаться в течение всего лета. Подобные учения будут организованы у некоторых водоемах на севере, юге и в центре страны.