В Кишинёве стартовала кампания по предотвращению карманных краж (ВИДЕО)

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В среду, 22 января, в Кишинёве стартовала кампания по информированию граждан, которая будет проходить под лозунгом «Безопасность личного имущества зависит от каждого из нас». Мероприятия продлятся до 16 февраля.

По данным пресс-службы столичной полиции, кампания направлена на информирование граждан о криминальной ситуации и о том, как защитить своё имущество. Особое внимание будет уделено предотвращению карманных краж, чтобы граждане, которые пользуются общественным транспортом, не становились жертвами карманников.

В связи с этим в офисе Управления полиции муниципия Кишинёв было проведено рабочее заседание, в котором приняли участие администраторы маршрутов, руководители троллейбусных и автобусных парков. Представителям транспортной сферы рассказали о криминогенной ситуации в столице. Кроме этого, сотрудники полиции раздали информационные листовки, которые будут впоследствии размещены в общественном транспорте.