В Кишинёве стартовала информационная кампания «Мой город» (ВИДЕО)

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Примария муниципия Кишинёв запустила в воскресенье, 1 марта, информационную кампанию под названием «Мой город». В связи с этим был разработан видеоролик, который будет транслироваться в общественном транспорте Кишинёва (троллейбусах и автобусах).

Примария муниципия Кишинёв инициировала проведение ряда мероприятий и проектов, направленных на продвижение имиджа города и развитие туризма. Снятый в этих целях видеоролик показывает красоту нашей столицы – исторические здания, памятники архитектуры, широкие улицы, сеть общественного транспорта. Также в нём представлены исторические и статистические данные о городе: количество школ и детсадов, сеть муниципальных библиотек, музеи, театры, памятники, парки и скверы, города-побратимы столицы, а также города, в которых есть улицы, названные в честь молдавской столицы.

Кроме этого, в ролике содержатся призывы к гражданской ответственности: правила поведения в общественных местах, в транспорте и на улице, продвижение спорта и здорового образа жизни, защита окружающей среды, занятия для детей в свободное время, забота о животных, экипировка собак на прогулке.

Видеоролик направлен на повышение степени прозрачности деятельности органов местного публичного управления, а также на распространение полезной информации для жителей города через муниципальный проект «С заботой о гражданах», который будет реализован в течение 2020 года.