В Кишинёве среди бела дня задержали подозреваемого в употреблении психотропных веществ

Инцидент произошёл на улице Каля Мошилор.

Органы правопорядка обратили внимание на мужчину, чьё поведение показалось им неадекватным. Во время личного обыска у него был обнаружен пакетик с неизвестным растительным веществом. На тот момент он находился со своими товарищами 19 и 20 лет.

Подозреваемый был сопровождён в инспекторат полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Найденное при нём вещество было направлено на экспертизу. Результаты исследования определят меру наказания.

Если суд признает его виновным, мужчине грозит штраф в размере от 11 000 до 13 000 леев или лишение свободы сроком до 2 лет.