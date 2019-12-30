В Кишинёве создадут рабочую группу по проверке госзакупок продуктов питания для учебных заведений (ВИДЕО)

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Решением проблем в детсадах и школах Кишинева займутся специальные рабочие группы. Об этом в ходе оперативного заседания в примарии заявил Ион Чебан Так, он распорядился создать рабочую группу для проверки государственных закупок в сфере обеспечения питанием детей в образовательных учреждениях столицы.



– Ситуация в этой области – катастрофическая. Я не понимаю, почему до сих пор государственными закупками продуктов питания в учебные заведения занимается Генеральное управление образования, молодёжи и спорта Кишинёва. Все замечания и предложения по этому поводу будут учтены и проанализированы, – отметил градоначальник.

Кроме этого, сегодня Ион Чебан объявил о создании рабочей группы для внесения изменений в законодательную базу. В группу войдут представители правительства и парламента. Цель инициативы – прекратить все незаконные сборы в учебных заведениях Кишинёва. В связи с этим также будет запущена антикоррупционная линия, куда родители смогут сообщать о случаях злоупотребления в школах и детских садах столицы.