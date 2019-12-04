В Кишинёве создадут рабочую группу, которая будет принимать оперативные решения в кризисных ситуациях

0

На расширенном заседании, состоявшемся вчера, было решено создать рабочую группу, которая будет периодически собираться для принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, к примеру, утверждение перечня совместных действий по устранению беззакония. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан

– Незаконные постройки в столице, продажа табачных изделий вблизи учебных заведений, несанкционированная уличная торговля, алкоголизм и наркомания, работа общественного транспорта и несанкционированная парковка, особенно в зимний период, – это проблемы, которые примэрия муниципия Кишинёв вместе с Министерством внутренних дел намерена решить в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – написал примар.

Так, Ион Чебан дал указания проинформировать всех экономических агентов, чьи торговые точки расположены на расстоянии менее 200 метров от учебных заведений, о необходимости с сегодняшнего дня изъять из продажи любые табачные изделия.

– Мы также намерены рассмотреть решения проблемы киосков в столице. Что касается уличной торговли, то она должна быть устранена, а торгующим людям надо предоставить места на близлежащих оборудованных торговых площадках, возможно, по сниженной цене, – отметил градоначальник.

По его мнению, ещё одна проблема состоит в том, что в зимнее время автомобили, незаконно припаркованные у обочин дорог, препятствуют работе снегоочистительных машин. Для решения этих и других задач рабочая группа, которая будет собрана в ближайшие три дня, должна будет в течение недели представить предложения.

Все упомянутые нарушения будут окончательно устранены, заверил генпримар Кишинёва.