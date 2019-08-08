В Кишинёве состоялось торжественное открытие сквера театра имени Чехова (ФОТО)

В Кишинёве состоялось торжественное открытие сквера театра имени Чехова (ФОТО)

Вчера, 7 августа, в центре столицы состоялось торжественное открытие сквера возле Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник президента в области образования Корнелиу Попович, который принял участие в мероприятии.

В рамках церемонии Корнелиу Попович передал приветственное послание президента РМ Игоря Додона, адресованное инициаторам проекта, работникам, а также всем людям, которые будут наслаждаться зелёным оазисом в центре столицы.

– Глава государства выразил уверенность в том, что сквер станет местом отдыха и откровений благодаря культурным мероприятиям для жителей Кишинёва всех возрастов, – написал Корнелиу Попович.

Руководитель проекта, муниципальный советник Виктор Чиронда, с благодарностью отметил значительную роль главы государства в успешном завершении этого проекта, начатого пять лет назад.

– За весомый вклад в перепланировку сквера возле Государственного русского драматического театром имени А. П. Чехова мы были награждены президентской Почётной грамотой,  – отметил Корнелиу Попович. 

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