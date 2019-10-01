В Кишинёве состоялось первое заседание по громкому делу об изнасиловании девушек: четверо подозреваемых не признают вину, двое ещё в розыске

В Кишинёве состоялось первое заседание по громкому делу об изнасиловании девушек: четверо подозреваемых не признают вину, двое ещё в розыске

Четверо из шести молодых людей, подозреваемых в изнасиловании двух девушек, были отконвоированы на первое заседание суда. Ещё двое фигурантов дела до сих пор находятся в розыске.

Подозреваемые отказались признавать свою вину. Суд продлил меру пресечения четырём фигурантам дела. Они будут находиться под арестом ещё 30 дней, передаёт realitatea.md.

– Мы не виноваты. Мы сами пришли. Сотрудничаем со следствием. Если бы мы были виновными, то уехали бы за границу, как это сделали те, кто сбежал. Суд установит, кто виноват, – сказал один из обвиняемых.

Напомним, что чудовищный случай произошёл в мае текущего года. После загородной вечеринки молодые люди отправились в квартиру, где проживали две девушки, одной из которых было 16 лет. По данным прокуратуры, мужчины изнасиловали их, после чего несовершеннолетнюю сбросили с балкона 7 этажа. В результате полученных травм девушка скончалась в больнице.

 

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