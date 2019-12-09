В Кишинёве состоялось открытие чемпионата Молдовы по дзюдо

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Премьер-министр Ион Кику вчера участвовал в открытии чемпионата Республики Молдова по дзюдо. Глава кабинета министров поздравил спортсменов, тренеров, а также всех причастных к организации этого мероприятия.

– Наша общая цель – вернуть страну на вершину Олимпа. Я хочу, чтобы мы вместе изменили и улучшили спортивную область, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр рассказал спортсменам о мерах, предпринимаемых правительством по улучшению инфраструктуры спортивных объектов в стране, в том числе об этапе подготовки национальной олимпийской сборной к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, передаёт moldpres.md.

– На этой неделе я проинспектировал заключительный этап выполнения работа на спорткомплексе “Chișinău Arena”. Этот объект даст спортсменам возможность сохранить свою форму и готовиться к соревнованиям по самым высоким стандартам, – подчеркнул Ион Кику.

По итогам чемпионата Молдовы по дзюдо будет составлена национальная команда, которая будет представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира.